«Амур» обыграл «Авангард» во второй раз за сутки
«Амур» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Гости вели со счетом 0:2 после двух периодов — отличились Иван Мирошниченко и Александр Дергачев. В третьем периоде у хозяев забросили Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров.
«Амур» одержал вторую подряд победу над «Авангардом». Вчера, 3 февраля хабаровчане выиграли у омичей со счетом 3:2 Б.
«Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах. «Авангард» идет на четвертой строчке с 72 очками в 59 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)
Голы: Мирошниченко — 3 (Малыхин, Киселевич), 29:39 — 0:1. Дергачев — 5 (Пайгин, Шарипзянов), 33:38 — 0:2. Рылов — 2 (Барулин), 41:17 — 1:2. Шаров — 7 (Дубакин, Корягин), 45:45 — 2:2. Бочаров — 9 (Турбин, Барулин), 54:42 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Мельничук (26:35 — 26:40, 59:37).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (5+10+6) — 27 (4+13+10).
Судьи: Беляев, Бирин.
4 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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Амур – Авангард
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Торпедо – Динамо Мн
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