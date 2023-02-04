Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:18

«Амур» обыграл «Авангард» во второй раз за сутки

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото ХК «Авангард»

«Амур» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Гости вели со счетом 0:2 после двух периодов — отличились Иван Мирошниченко и Александр Дергачев. В третьем периоде у хозяев забросили Яков Рылов, Александр Шаров и Станислав Бочаров.

«Амур» одержал вторую подряд победу над «Авангардом». Вчера, 3 февраля хабаровчане выиграли у омичей со счетом 3:2 Б.

«Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах. «Авангард» идет на четвертой строчке с 72 очками в 59 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Голы: Мирошниченко — 3 (Малыхин, Киселевич), 29:39 — 0:1. Дергачев — 5 (Пайгин, Шарипзянов), 33:38 — 0:2. Рылов — 2 (Барулин), 41:17 — 1:2. Шаров — 7 (Дубакин, Корягин), 45:45 — 2:2. Бочаров — 9 (Турбин, Барулин), 54:42 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Мельничук (26:35 — 26:40, 59:37).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (5+10+6) — 27 (4+13+10).

Судьи: Беляев, Бирин.

4 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
0
Читайте также
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горбунов: «С «Торпедо» будет интересный матч на высоких скоростях»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 ЦСКА 58 37 21 80
3 Торпедо 58 38 20 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
4.02 10:00
Амур – Авангард
 3 : 2
4.02 17:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости