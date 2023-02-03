Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:33

«Амур» по буллитам переиграл «Авангард»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Амур» обыграл «Авангард» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В составе хозяев в основное время забивали Станислав Бочаров и Никита Гребенкин. У гостей отличились Рид Буше и Корбан Найт.

Победный буллит реализовал Сергей Дубакин.

«Амур» набрал 61 очко и занял 8-е место в Восточной конференции. «Авангард» с 72 очками — на 4-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Буше — 26 (бол., Найт, Толчинский), 5:38 — 0:1. Бочаров — 8 (Николишин, Педан), 15:54 — 1:1. Гребенкин — 9 (Дубакин), 27:19 — 2:1. Найт — 13 (Буше), 58:06 — 2:2.

Победный буллит: Дубакин.

Вратари: Калниньш — Демченко (60:07 — 60:40, 63:01 — 63:50).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 41 (11+20+10+0) — 36 (16+7+9+4).

Судьи: Беляев, Бирин.

3 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
2
0
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимаев рассказал, что Ларионов является авторитетом в «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
3.02 12:00
Амур – Авангард
 3 : 2 Б
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости