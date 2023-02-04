Горбунов: «С «Торпедо» будет интересный матч на высоких скоростях»
Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
— Будет интересный матч на высоких скоростях. Надо быстро двигаться и таким же образом распоряжаться шайбой. Тогда все получится, — цитирует пресс-служба клуба Горбунова.
— Недавно «Торпедо» гарантировало место в плей-офф.
— Не стоит рассчитывать, что это как-то расслабит команду. Им ведь тоже надо укреплять позиции в турнирной таблице. Все мотивированы.
Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 4 февраля. Начало встречи — 17.00 мск.
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|80
|4
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|35
|25
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|34
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7.02
9.02
10.02
11.02
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
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