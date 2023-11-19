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Сегодня, 12:15

«Адмирал» победил «Амур» в первом из двух выездных матчей в Хабаровске

Руслан Минаев
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«Адмирал» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

У гостей голы забивали Павел Шен и Семен Панкратов.

Команда из Владивостока прервала серию из 4 поражений. «Адмирал» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» с 30 очками занимает 10-е место в таблице «Востока».

Команды проведут следующий матч 21 ноября.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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КХЛ: «Амур» проиграл «Адмиралу», «Нефтехимик» — «Авангард». Расписание матчей 19 ноября
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 32 14 18 33
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 32 12 20 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 30 8 22 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 31 14 17 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Куньлунь РС 36 11 25 27
11 Витязь 33 11 22 26
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Амур – Адмирал
 0 : 2
19.11 17:00
Северсталь – Витязь
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Авангард
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