Терещенко о скандале в матче «Локо» — СКА: «Вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после игры со СКА (1:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Там надо разбираться. Есть правила, судьи посчитали, что они были нарушены. Я понимаю Игоря Валерьевича. По мне, вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений, но судьи так не считают», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья показал, что было нарушение процедуры вбрасывания.
Никитин об этом сказал: «Такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|32
|14
|18
|33
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|31
|14
|17
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|11
|Витязь
|33
|11
|22
|26
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|10:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|19.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
Новости