«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби
«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Голами в составе команды из Владивостока забили Либор Шулак, Дмитрий Сидляров и Александр Горшков. За клуб из Хабаровска отметился Иван Николишин.
«Адмирал» прервал серию из двух поражений и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока» с 53 очками. «Амур» находится на девятой строчке, набрав 40 очков.
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«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Шулак — 8 (бол., Криштоф), 14:52 — 0:1. Сидляров — 2 (Криштоф, Орехов), 38:21 — 0:2. Николишин — 14 (Балдаев, Гребенкин), 56:32 — 1:2. Горшков — 13 (п.в., Чебыкин), 59:29 — 1:3.
Вратари: Аликин (56:38 — 59:29) — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (8+13+19) — 30 (15+9+6).
Судьи: Раводин, Ромасько.
27 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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