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Сегодня, 14:15

«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Владивостока забили Либор Шулак, Дмитрий Сидляров и Александр Горшков. За клуб из Хабаровска отметился Иван Николишин.

«Адмирал» прервал серию из двух поражений и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока» с 53 очками. «Амур» находится на девятой строчке, набрав 40 очков.

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«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Шулак — 8 (бол., Криштоф), 14:52 — 0:1. Сидляров — 2 (Криштоф, Орехов), 38:21 — 0:2. Николишин — 14 (Балдаев, Гребенкин), 56:32 — 1:2. Горшков — 13 (п.в., Чебыкин), 59:29 — 1:3.

Вратари: Аликин (56:38 — 59:29) — Серебряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (8+13+19) — 30 (15+9+6).

Судьи: Раводин, Ромасько.

27 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Дмитрий Сидляров
Иван Николишин
Либор Шулак
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
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1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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Ак Барс – Металлург
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