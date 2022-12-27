«Адмирал» обыграл «Амур» в дальневосточном дерби

«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Владивостока забили Либор Шулак, Дмитрий Сидляров и Александр Горшков. За клуб из Хабаровска отметился Иван Николишин.

«Адмирал» прервал серию из двух поражений и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока» с 53 очками. «Амур» находится на девятой строчке, набрав 40 очков.

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«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Шулак — 8 (бол., Криштоф), 14:52 — 0:1. Сидляров — 2 (Криштоф, Орехов), 38:21 — 0:2. Николишин — 14 (Балдаев, Гребенкин), 56:32 — 1:2. Горшков — 13 (п.в., Чебыкин), 59:29 — 1:3.

Вратари: Аликин (56:38 — 59:29) — Серебряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (8+13+19) — 30 (15+9+6).

Судьи: Раводин, Ромасько.

27 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.