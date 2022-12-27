Гендиректор «Трактора» рассказал о состоянии вернувшегося из Америки Сошникова
Гендиректор «Трактора» Иван Савин рассказал о состоянии нападающего Никиты Сошникова, который недавно вернулся из Северной Америки.
29-летний хоккеист начал нынешний сезон в составе клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». В середине ноября клуб выставили нападающего на драфт отказов, но его никто не забрал. Сошников подписал контракт с «Трактором» до апреля 2024 года.
«Сошников уже нам очень здорово помогает. Когда мы его подписывали, то внимательно изучали, знали, кого берем. При этом он только набирает оптимальную форму и входит в игровой ритм. Преображение в игре «Трактора» связано в том числе с его приходом, и я уверен, что он нам принесет много пользы», — приводит слова гендиректора ТАСС.
«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.
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