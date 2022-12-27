Минское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Пинчуком

Минское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Виталием Пинчуком.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, двустороннее соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне форвард набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за «зубров» при показателе полезности «+3». Всего у него — 61 игра в КХЛ.