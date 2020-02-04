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Алексей Яшин: «Даже не думал о включении в Зал славы»

16:27
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Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Алексей Яшин не думал, что его примут в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Сегодня IIHF объявила о том, что Яшин стал первым игроком, принятым в Зал славы в 2020 году.

— Для меня большая честь, и очень приятно быть принятым в этот зал. Если честно, я даже не думал об этом, — цитирует ТАСС Яшина. — Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире.

Запоминающихся моментов в моей карьере было много, один конкретный выделить не могу. Это и драфт НХЛ, и молодежный чемпионат мира, и Олимпийские игры, и игра в НХЛ. У меня вся карьера перед глазами. Очень здорово, что мне удалось играть достаточно долго.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7682405

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