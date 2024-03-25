Терещенко назвал слабое место СКА в серии с «Автомобилистом»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над СКА (5:4) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Как я и говорил, самое слабое звено у СКА — это оборона. Сегодняшняя игра это показала. Отсутствие травмированных игроков дало о себе знать. Дело в ошибках. Команды, которые хотят бороться за чемпионство, должны доводить матч до победы. И в принципе СКА хотел, и Галкин молодец, но «Автомобилист» оказался сильнее. Ребята — молодцы», — сказал Терещенко «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

(Софья Грецкая)