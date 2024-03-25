Каменский — о победе «Автомобилиста» над СКА: «КХЛ работала для того, чтобы плей-офф была непредсказуема»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над СКА (5:4) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Получилась очень красивая игра для болельщиков. Был показан атакующий хоккей с каждой стороны. У обеих команд было одинаковое количество моментов, но «Автомобилисту» больше повезло, и он забил на одну шайбу больше. Можно ли «Автомобилист» назвать главным фаворитом плей-офф? В этом году нет фаворитов. Любой может обыграть любого. Все играют, все отдаются. Для этого КХЛ работала, чтобы плей-офф был непредсказуемым», — сказал Каменский «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».