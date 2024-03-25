Кожевников назвал причину вылета СКА из плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет СКА из плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (4:5, 1-4).

«Опыт победил молодежь», — сказал Кожевников «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии до четырех побед со счетом 4-1. Клуб из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию отобрался «Трактор».

Константин Передерий