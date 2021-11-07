Алексей Кудашов: «Войнов, надеюсь, сыграет после паузы»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Хочу поблагодарить игроков, потому что был усеченный состав. Много молодых было, и я очень рад, что они справились со своей задачей. Болельщиков хочу поблагодарить, хоть и малое количество, но мы их слышали и поддержку ощущали. Провели целостную игру от начала до конца. В нужный момент поработали на оборону. Где надо держали шайбу, где надо — создавали моменты. Поэтому такая дисциплинированная хорошая победа, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Считаете ли вы, что игра была в структурном плане лучшей в сезоне?

— У нас много было таких игр. Не соглашусь. Одна из лучших. Так нужно играть без шайбы.

— Согласны, что удачная игра на вбрасывании стала ключом к победе?

— У Омска Корбэн Найт здорово играет на вбрасывании, и мы подбирали под него центральных, делали акцент. Игра на точке — один из главных элементов. Выигрываешь — сразу владеешь шайбой, сразу оставляешь соперника без нее.

— Учитывая все проблемы, которые возникли с травмированными, пауза вовремя для «Динамо»?

— Все не восстановятся, сроки не позволяют. Но пауза действительно нам на руку.

— Кого ждать после паузы и что с Войновым?

— Войнов, надеюсь, сыграет после паузы. Линдберг, Федоров, Клинкхаммер могут появиться. Якимов, Ефремов — рядышком.