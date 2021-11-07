Защитник ЦСКА Джон Гилмор сыграл на позиции нападающего в матче со СКА

Защитник ЦСКА Джон Гилмор играл в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:0) в атаке.

«Очень хорошие ощущения, приятно побеждать в подобных играх. Мы знали, что матч будет непростым, но мы хотели уйти на перерыв с хорошим настроением. Нам это удалось.

Об игре на позиции нападающего? Я узнал об этом изменении в составе на разминке, это было, можно сказать, увлекательно, мне такая игра доставила удовольствие.

До ковида я тоже играл на той же позиции в НХЛ и одну игру в АХЛ, там была абсолютно такая же ситуация, игрок получил повреждение в последний момент, поставили меня. Выражаю своё уважение нападающим, на этой позиции играть нелегко.

В начале у нас складывалась игра не лучшим образом, но то, как мы заканчиваем эту неделю, на действительно хорошей ноте, не может не радовать», — сказал Гилмор.

(Надежда Тонконог)