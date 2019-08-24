Алексей Кудашов: «В прошлом году получилось так, что нам некем было играть»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов не считает, что в команде наблюдается перебор игроков.

— Вы знаете, в прошлом году получилась такая ситуация, что нам некем было играть, — приводит слова тренера официальный сайт СКА. - Сезон очень длинный, очень плотный. Будем использовать всех и для глубины состава, и для конкуренции, в первую очередь. Конкуренция должна двигать всех вперед.

— У вас не перебор с вратарями?

— На самом деле, здесь та же ситуация — про конкуренцию. Они не должны расслабляться, нужно быть постоянно готовым.

— Но звезд в составе сейчас меньше.

— Цели и задачи все равно ясны. Состав постоянно меняется. У нас есть хоккеисты, мы идем с ними в бой. Будем стараться выигрывать.

— У СКА сейчас шесть легионеров.

— Во-первых, один лишний легионер — не так много. Травмы, физическое состояние, конкуренция — все учитывается.

— Как будет налажено взаимодействие с командами системы СКА?

— Я знаю всех тренеров системы — практически со всеми или играл, или работал вместе.