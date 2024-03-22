Кудашов: «У наших вратарей не пошла серия. Были игроки, которые разочаровали»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопросы журналистов после поражения «Трактору» (4:5) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
— На протяжении всего сезона вы защищали вратарей «Динамо». Но трижды по ходу серии вы выменяли голкипера по ходу матча.
— Я хочу похвалить вратаря «Трактора». У наших вратарей просто не пошла серия.
— Были ли в этой серии игроки, которые вас разочаровали?
— Естественно, были. Это совершенно нормальное явление. В одной серии играют лучше одни, другой — другие. Все зависит от соперника, от состояния игроков и прочего.
— Вам принципиально было с каким счетом проигрывать эту серию?
— Не знаю, не хотелось бы так проигрывать. Еще перед прошлой игрой сказал, что это очень странная серия. Иногда ты чувствуешь, что соперник сильнее тебя и ты не можешь ничего сделать. Но когда ты понимаешь, что можешь пройти этого соперника и понимаешь за счет чего это можно сделать, то это обидно.
«Трактор» в следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|22.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|5 : 4
|22.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|3 : 1