Кудашов: «Самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть эту серию»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» (0-4).

— Самоотверженность и самоотдача позволили «Трактору» выиграть эту серию, — начал Кудашов. — Также хотел бы поблагодарить наших игроков за самоотверженность. Наверное, отдельно хочу отдельно выделить двоих игроков — это Седрика Пакетта и Никиту Гусева. Один из них играл со сломанной ногой. Они тоже проявили мужество.

Что касается всей серии, то, наверное, при равной игре и переходящем преимуществе от одной команде к другой, не смогли выиграть ни одного матча. Чтобы выигрывать на этой стадии плей-офф должны работать все механизмы: все линии, большинство, меньшинство. Здесь не бывает мелочей. У нас было два человека, которые выпадали и не могли играть на полную — уже здесь пошла просадка. Не всегда удачно играли в обороне. Но, например, сегодня у «Трактора» 41 заблокированный бросок — это какие-то космические цифры, которые позволяют команде выигрывать, — сказал Кудашов.

«Трактор» на своем льду победил московское «Динамо» (5:4) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).