Алексей Кудашов: «Не буду скрывать, пример ЦСКА заразителен, обсуждаем эту тему»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

— В первую очередь хочу болельщиков поблагодарить, потому что с увеличением вместимости, конечно уже другие совсем игры, дерби по-другому ощущается, поддержка была хорошей, спасибо им за это. А по игре, много говорить не приходится. На концовку, к сожалению, не хватило свежести, потому что сегодня пятая игра была через день. ЦСКА добавил и мы на этой усталости допустили ошибки. Не все иногда от нас зависит.

— Как оцените Антона Ведина? 16 матчей провел, набирает очки в отличие от «Сибири», где у него все складывалось не совсем удачно.

— Вы все сами сказали, что набирает очки, двигается хорошо. Нормально играет.

— Вы были готовы к «приему» ЦСКА?

— Да, были готовы. Мы попытались сразу отобрать шайбу. Но там большая зона и «3 на 4» тяжело забрать шайбу, там всегда есть свободный игрок.

— Бочаров заслужил приглашения в сборную? Вопрос к вам, как к тренеру сборной.

— Все вратари и все игроки в поле зрения. Этот вопрос все еще обсуждается. Я считаю, что заслужил, он рассматривается, в обойме. Просто каким-то вратарям дадим поиграть, проверить их на международном уровне.

— Вызвали в сборную Александра Самонова, хотя у него не самая лучшая статистика в клубе. Почему такой выбор был сделан?

— Во- первых, у него опыт игры за сборную есть. Во-вторых все равно хотим его посмотреть, в каком он состоянии.

— Были ли у вас мысли снять вратаря в овертайме?

— Мы эту тему обсуждали, но чтобы снять вратаря, надо владеть шайбой и выиграть вбрасывание, затем зайти в зону. У нас таких возможностей сегодня не было. Но не буду скрывать, пример ЦСКА заразителен, обсуждаем эту тему.

— Почему Рашевский не попал в состав сборной на Кубок Первого канала?

— Вы знаете, тут очень много нюансов. Да, мы видим хорошие стороны: владение шайбой, результативность, но в хоккее существуют двое ворот. Вторые ворота просто не так заметны. Есть недоработки, ему надо добавить в стабильности, в плане игры без шайбы. Он еще наверстает свое, поверьте мне. Время есть, и он развивается в правильном направлении.