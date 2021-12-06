Владимир Крикунов: «Это любимая работа! Поэтому силы сами и появляются»

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

— Начали мы вроде бы неплохо: играли хорошо, забили гол и немного остановились на этом. Были моменты, где можно было забить еще, но, к сожалению, не забили. Потом пропустили очень быстро эти голы, игра была сделана. В целом доволен действиями своих игроков: играли ребята неплохо, но надо забивать — с одним голом выиграть у такой команды, как «Авангард», наверное, сложно.

— Откуда находите эмоциональные силы, чтобы с 1985 года, 36 лет быть тренером? Расскажите в двух словах, чтобы другие учились?

— Это любимая работа! Поэтому силы сами и появляются.

— Было видно в первых двух периодах, что Рига даже старается играть в атаку. Вы понимали, что соперник очень много эмоциональных, прежде всего, сил оставил в Дубае, и его можно было сегодня взять «голым»?

— Мы тоже играли, один день назад, поэтому примерно в одинаковых были ситуациях. У нас был перед этим сложный перелет в Нижний Новгород: мы сутки практически просидели в аэропорту, прилетели прямо на матч. Примерно в одинаковых ситуациях были.

— После вашего прихода команда начала набирать очки и находится всего в четырех потерянных от зоны плей-офф. Что поменяли в игре команды, в чем команда добавила?

— В принципе ничего мы не поменяли: ребята и так были неплохо подготовлены физически. Есть движение, немного сейчас разберемся с тактикой — кое-какие мелочи надо подправить, и думаю, что все нормально будет.

— Скоро закончится период дозаявок. Кого-то нового мы увидим в составе команды?

— Не знаю, вряд ли.