Нападающий «Нефтехимика» рассказал о возможном переходе в топ-клуб

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» рассказал о возможном переходе в топ-клуб. В нынешнем сезоне 25-летний игрок набрал 27 (15+12) очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

— После этого сезона у тебя заканчивается контракт с «Нефтехимиком», и весной наверняка будут предложения от других команд. Как считаешь, ты готов к переходу в топ-клуб?

— Если два года назад я не был готов к этому, то сейчас, думаю, да. Уровень, задачи будут совсем другими — наверное, поэтому и хочется себя проверить. И расти как игрок дальше.

— НХЛ рассматриваешь?

— В первую очередь надо добиться всего в России. Хорошие примеры — Капризов, Панарин. Конечно, в будущем хотелось бы попробовать себя там.

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