«Северсталь» подписала контракты с двумя легионерами

Состав «Северстали» 1 мая пополнили два легионера. Новичками команды стали нападающий Роберт Рооба и защитник Якоб Стенквист, сообщает пресс-служба клуба.

Оба хоккеиста заключили соглашения на один год.

23-летний Стенквист последние два года играл за финский «Эссят». В сезоне-2020/21 швед набрал 37 (9+28) очков в 54 матчах с показателем полезности «+7».

В сезоне-2020/21 27-летний нападающий из Эстонии Рооб играл за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8».