«Северсталь» подписала контракты с двумя легионерами
20:08
Состав «Северстали» 1 мая пополнили два легионера. Новичками команды стали нападающий Роберт Рооба и защитник Якоб Стенквист, сообщает пресс-служба клуба.
Оба хоккеиста заключили соглашения на один год.
23-летний Стенквист последние два года играл за финский «Эссят». В сезоне-2020/21 швед набрал 37 (9+28) очков в 54 матчах с показателем полезности «+7».
В сезоне-2020/21 27-летний нападающий из Эстонии Рооб играл за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8».
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