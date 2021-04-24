Кари Ялонен станет новым главным тренером «Куньлуня»
10:33
Кари Ялонен в ближайшее время станет главным тренером «Куньлуня», сообщает Iltalehti 23 апреля.
На данный момент команду возглавляет российский специалист Алексей Ковалев, контракт с которым истекает 30 апреля.
Последним местом работы Ялонена был швейцарский «Берн», откуда финна уволили в марте прошлого года.
В нынешнем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.
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