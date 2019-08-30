Алексей Анисимов: «Новые правила направлены на то, чтобы игра стала более атакующей»
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, как судьи отреагировали на изменения в правилах в межсезонье.
- Знаю, что вратари очень быстро привыкли к появлению линий за воротами. Мы ожидали худшей адаптации к правилам на предсезонных турнирах, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
— Судьям хватило теоретических знаний на сборах или пришлось вносить уточнения во время предсезонных турниров?
— Всегда есть интересные моменты, которые требуют пояснений и корректировок. На установочном совещании 1 сентября, за несколько часов до старта Кубка Открытия мы проведем установочное совещание для арбитров. На нем рассмотрим все спорные эпизоды межсезонья.
— Перед началом сборов судей вы говорили, что новые правила повысят результативность и зрелищность. Ваши предположения подтвердились?
— Моментов точно стало больше. Новые правила направлены на то, чтобы игра стала более атакующей. По мне — хоккей стал зрелищнее.
— Много говорится о площадках разных размеров, о том, что хоккеистам придется адаптироваться к ним. А каково судьям один матч работать на европейской коробке, а следующий — уже на североамериканской?
— Кому-то это далось тяжело. Перед игрой надо выйти на раскатку, почувствовать размеры площадки, лед. Понимать, что и как ты будешь делать методически. Опытным судьям проще, ведь они знают, что на узких площадках где-то нужно не делать лишний шаг. Со временем арбитры привыкнут, но, думаю, Лига придет к единому стандарту по ширине площадок.
— Еще одно нововведение — объявление судьями удалений по громкой связи на арене. Оно прижилось?
— Это сделано для болельщиков, которые не обязаны быть знатоками правил. Кто-то приходит с семьей или приглашает друзей, которые впервые пришел на хоккей. Это удобно и комментаторам, и зрителям, которые сразу понимают, за что удалили хоккеиста. Да, дикция у некоторых судей далека от идеала. Но если над ней спокойно поработать, то все встанет на свои места.