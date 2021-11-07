Александр Волков: «Три игры подряд доминируем, но не хватает в завершающей стадии»
7 ноября, 23:08
Нападающий СКА Александр Волков оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4).
— Мы хорошо двигали шайбу, но не хватало важного игрока перед воротами. Надо немного поработать над этим, и, думаю, будет все хорошо.
— Третье поражение подряд после победной серии. С чем это связываете?
— Может быть немного не хватает везения. Три игры подряд играем хорошо, доминируем, но немного не хватает в завершающей стадии, где-то нужно с мясом «доесть» этот гол, закрыть вратаря. В перерыве будем работать над этим. А в целом, считаю, что играем достойно.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/nikita-gusiev-i-alieksandr-volkov-ob-ighrie-v-moskvie/
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