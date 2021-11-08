Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:0 Б).

«Мы очень довольны, что выиграли, нам нужна была эта победа. Хорошо, что перед паузой, сейчас есть время отдохнуть и набраться сил. Думаю, нам эта победа была нужнее. Справедливо, что игра ушла в овертайм, и по буллитам все решилось. Игра была равная, нам повезло — впервые в этом сезоне победили по буллитам. Ребят с победой, все выложились. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к матчам после перерыва», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал» с 17 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Витязь» с 22 очками — на последней строчке Запада.