Никита Гусев: «В КХЛ изменилось почти все»

Нападающий СКА Никита Гусев высказался после поражения от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В большинстве сегодня у СКА не получилось. Играли до верного, но что-то помешало.

— В принципе, играли в большинстве сегодня неплохо, были моменты. Возможно, недостаточно создавали помеху вратарю — он видел много бросков и справлялся с ними. В целом, моменты в большинстве у нас были, просто их надо было реализовать, — цитирует Гусева сайт СКА.

— Как себя ощущаете? Влились в команду?

— Для меня самое главное — чувствовать себя физически хорошо. Да, пока не могу забить, привыкаю к партнерам, к команде. В том же большинстве много комбинаций и мы постоянно пробуем что-то новое. Считаю, что этот перерыв нам очень нужен, потому что необходимо поработать, понять, кто что делает. Думаю, после него я начну и сам забивать, и команда будет больше выигрывать.

— За то время, пока вас не было, что изменилось в лиге и в ЦСКА?

— Тяжелый вопрос. Думаю, изменилось почти все. Только ЦСКА что тогда, что сейчас играет в одинаковый хоккей: плотно в своей зоне, стараются не давать шансов подойти к хорошей позиции, чтобы забить.

— Была ли капитанская нашивка неожиданной? И что она в принципе значит для вас?

— В любом случае это очень приятно. Это значит, что мне доверяют, что надо показывать свои лучшие качества и помогать команде выигрывать.