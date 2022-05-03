Кожевников о словах бывшего нападающего ЦСКА Валльмарка: «Слава богу! Пускай не возвращается»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего нападающего ЦСКА Лукаса Валльмарка о нежелании оставаться в КХЛ.

«Слава богу! Скатертью дорога! Пускай не возвращается, если не хочет. Это его личное дело. У каждого свой выбор. Зачем на него внимание обращать? Нет его и нет», — сказал Кожевников «СЭ».

26-летний шведский хоккеист подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 31 матч, набрав 19 (8+11) очков. В плей-офф он успел провести две встречи, где не отметился результативными действиями. Хоккеист расторг контракт с армейцами по собственному желанию по ходу Кубка Гагарина.