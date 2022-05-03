Валльмарк об уходе из ЦСКА: «Ноги моей больше не будет там»

Шведский форвард Лукас Валльмарк рассказал о своем уходе из ЦСКА по ходу плей-офф КХЛ в 2022 году. Хоккеист расторг контракт с армейцами по собственному желанию и выплатил клубу компенсацию.

«У меня была семья дома в Швеции, которая не спала. Я просто хотел уйти отсюда. Когда я разговаривал с клубом, то они услышали меня, что не хочу оставаться. Я больше не был прежним Лукасом. Все изменилось. (Расторжение контракта) нанесло серьезный финансовый удар. Но я чувствовал, что не хочу быть частью этого. Ноги моей больше не будет там. Это я могу сказать», — цитирует Валльмарк «РИА Новости» со ссылкой на SVT.

26-летний хоккеист подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года, в регулярном чемпионате КХЛ он провел 31 матч и записал на свой счет 19 (8+11) баллов. В плей-офф он успел провести две встречи, где не отметился результативными действиями.

Сейчас Валльмарк находится без клуба.