Петр Воробьев: «После решающего матча прошло два дня, но горечь от поражения сидит до сих пор»

Известный специалист Петр Воробьев, отец главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева, рассказал, как его сын переносит поражение от ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Конечно, он сильно переживает. После решающего матча прошло два дня, но горечь от поражения в нем сидит до сих пор. Я ему говорю: «За одного битого двух небитых дают», но это все слова... Ситуация должна переболеть, для этого необходимо время. Мы сегодня встречались: посидели, поговорили. Илья ушел совсем недавно, он в Москве проездом», — сказал Петр Воробьев Betonmobile.ru.

Петр Ильич также рассказал о ближайших планах Ильи Петровича.

«В понедельник у Ильи состоялась встреча с руководством клуба, прошло собрание. А с сегодняшнего дня он находится в отпуске. Транзитом через Москву едет домой к семье, она у него в Германии. Отходить душой нужно в окружении домашних», — подвел черту Воробьев-старший.