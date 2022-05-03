Фетисов отреагировал на заявление бывшего игрока ЦСКА Валльмарка о нежелании играть в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении бывшего форварда ЦСКА Лукаса Валльмарка, который в интервью шведскому изданию SVT заявил, что больше никогда не планирует возвращаться в Россию.

«У нас в России говорят так: скатертью дорожка! Больше добавиь нечего», — сказал Фетисов «СЭ».

26-летний хоккеист покинул ЦСКА прямо по ходу Кубка Гагарина-2022. В марте форвард расторг соглашение с клубом и выплатил армейцам компенсацию. В составе ЦСКА он провел 31 матч и записал на свой счет 19 (8+11) баллов.

Армейцы выиграли Кубок Гагарина, в финале одержав волевую победу в серии над «Металлургом» (4-3).