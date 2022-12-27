Кожевников — о назначении Билялетдинова главным тренером «Ак Барса»: «Он опытный специалист с именем»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса» до конца сезона-2022/23.

«Пожелаю ему удачи! Он опытный тренер с именем. Этого и следовало ожидать, что Билялетдинов возглавии клуб. Ничего удивительного. Он долго не тренировал, решил проверить себя. Билялетдинов справится на этой должности!» — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).