Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:56

Никита Сошников — о переходе в «Трактор»: «Главный фактор — это то, что я приезжаю не просто доиграть сезон»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Тракторе».

«Самый главный фактор — это то, что я приезжаю не просто доиграть сезон. Мой контракт трудно назвать долгосрочным, но и временщиком меня тоже назвать нельзя. В общем, соглашение на полтора года — это для меня было важно. Я не хотел в такой далекий путь перевозить семью со всеми вещами, если бы речь шла о нескольких месяцах. Я уже наездился между Бриджпортом и Нью-Йорком. Нужны были гарантии по поводу следующего сезона. «Трактор» их дал, предложив адекватный контракт», — приводит Sport24 слова Сошникова.

Сошников подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24. До этого форвард выступал за «Айлендерс», в составе которого провел 3 матча в НХЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-27-soshnikov-o-perekhode-v-traktor-samyy-glavnyy-faktor-eto-to-chto-ya-priyezzhayu-ne-prosto-doigrat-sezon
Никита Сошников
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм»

Кожевников — о назначении Билялетдинова главным тренером «Ак Барса»: «Он опытный специалист с именем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:00
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости