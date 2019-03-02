Александр Евсеенков: "Проклятия второго периода у "Витязя" нет"

Защитник "Витязя" Александр Евсеенков после третьего поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина от ЦСКА (1:3, 0-3) уверен, что его команда не сдастся и будет биться до конца.

- Вы, наконец, сняли проклятие второго периода и не проиграли в этом отрезке.

- Никакого проклятия нет. Надо просто выходить и играть все 60 минут. Это кубковые матчи. Цена любой ошибки возрастает вдвойне. Чего не хватило? В третьем периоде мы могли использовать большинство. Может, тогда игра сложилась бы по-другому. Но все ребята – красавцы! Бились, старались. При такой поддержке болельщиков мы не имеем права играть по-другому. Они наш шестой, седьмой, восьмой игроки. Весь матч гнали нас вперёд. Мы уступили, но упрекнуть в команде некого.

- Уже не в первый раз команда слишком поздно включается в игру. В чем причина?

- Не соглашусь с вами. Наоборот, мне кажется, что первый период мы проводим неплохо. У нас во втором дальняя лавка и не все получается.

- Долгое время игроки "Витязя" боялись брать на себя инициативу, а когда стали действовать проще, то сразу добавили в эффективности.

- В ваших словах есть доля правды. Если не идет розыгрыш, то нужно больше бросать по воротам и идти на добивание. Спасибо, возьмем на заметку.

- Какое настроение в раздевалке, сильно огорчены?

- Ни в коем случае! Никто сдаваться не собирается. На четвертый матч мы выйдем еще более заряженными на борьбу. Будем играть до конца. (Михаил Зислис)

Все о КХЛ - здесь