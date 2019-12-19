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Александр Барабанов: «Не знаю, почему СКА не забил»

19 декабря 2019, 23:34
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Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром Арене».

— У нас было очень много моментов. Не знаю, почему не забили. Где-то не повезло. Ответственность не давила, старались абстрагироваться от атмосферы. Старались выполнять свою работу.

Здорово, что был такой матч, приятно было играть на футбольном стадионе. О длинной победной серии вообще не думали. Конечно, хотелось бы, чтобы качество льда было лучше, но что имеем, то имеем. (Игорь Еронко)

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