Акользин — о поражении от «Салавата»: «Упустили игру с самого начала, соперник этим воспользовался»

Форвард «Металлурга» Павел Акользин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:6).

«Даже не знаю, с чем связать такой результат. Может быть, присутствовал недонастрой после выигрышного матча. Упустили игру с самого начала, и соперник этим воспользовался: реализовал все моменты, которые были. Отсюда результат. Только под конец получилось пробить вратаря. Надо отдать должное «Салавату»: ребята блокировали много бросков, хорошо сыграл вратарь. Это не наш день. «Салават» так же играл активно, как и позавчера. Мы были к этому готовы, но, видимо, не настолько — поэтому так сложился матч. Сделаем выводы, забудем матч, как страшный сон, и будем настраиваться на выезд», — приводит слова Акользина официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.