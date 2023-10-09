Орехов — о поражении от «Салавата»: «В прошлом матче голы залетали у нас, а в этот раз — у соперника»
Защитник «Металлурга» Валерий Орехов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:6).
«В прошлом матче голы залетали у нас, а в этот раз — у соперника. Мы не доводили шайбу до ворот, не забили мусорный гол. Нужно было забивать раньше, чтобы переломить ход игры. Без разницы, какой счет. Матч проигран — двигаемся дальше и забываем эту игру. Серийные пропущенные голы? Наверное, где-то потеряли концентрацию, хотели отыграться, забить — из этого складывался результат. Соперник также шел активно, просто они забили свои моменты, а мы — нет. В этом и разница», — приводит слова Орехова официальный сайт КХЛ.
«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.
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|8
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|7
|7
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|9
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|14
|7
|7
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|10
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|18
|6
|12
|13
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|Витязь
|15
|4
|11
|9
|9.10
|16:30
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Барыс – Трактор
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|9.10
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Локомотив – Торпедо
|- : -
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|
Северсталь – Динамо М
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|
СКА – Куньлунь РС
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|
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