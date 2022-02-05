«Ак Барс» в Twitter отреагировал на возможную встречу с «Авангардом» в плей-офф

КХЛ 5 февраля официально сообщила о досрочном завершении регулярного чемпионата.

Положение команд в турнирной таблице будет распределено по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

Таким образом, соперником «Ак Барса» в первом раунде плей-офф вместе «Сибири» должен стать «Авангард».

Казанский клуб не упустил возможности с юмором отреагировать на эту ситуацию в Twitter.