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Сегодня, 19:21

«Сибирь» в овертайме победила «Ак Барс»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сибирь» в овертайме победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Автором решающей шайбы стал нападающий новосибирцев Александр Шаров. У победителей также отличились Никита Ефремов, Денис Голубев и Максим Сушко.

В составе казанского клуба по шайбе забросили Артем Лукоянов, Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий.

«Ак Барс» проиграл, ведя в счете 3:1 к 57-й минуте игры, и прервал победную серию из пяти встреч.

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«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Лукоянов — 1 (Сафонов, Евсеев), 10:12 — 1:0. Галиев — 12 (Радулов, Хафизуллин), 18:27 — 2:0. Ефремов — 1, 26:05 — 2:1. Кагарлицкий — 8 (бол., Шипачев), 50:36 — 3:1. Голубев — 5 (бол., Коротков, Аланов), 56:09 — 3:2. Сушко — 6 (Бек, Соловьев), 57:45 — 3:3. Шаров — 22 (Бек), 61:57 — 3:4.

Вратари: Мифтахов — Красоткин (61:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (11+6+12+1) — 31 (9+10+11+1).

Судьи: Гашилов, Морозов.

14 января. Казань. Татнефть-Арена.

ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
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