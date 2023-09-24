Бурмистров: «Воронков заиграет в НХЛ, если не будет драться»
Центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров, выступавший в НХЛ, нескольких клубах КХЛ и сборной России, в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о предстоящем дебюте в НХЛ бывшего партнера по «Ак Барсу» Дмитрия Воронкова.
— Недавно Майк Бэбкок был уволен из «Коламбуса» за то, что просил игроков показать фотографии на своих телефонах. За время, проведенное в Северной Америке, успели ли вы понять, что за любую осечку там могут уволить?
— Это Америка. Я думаю, что если бы в России тренер попросил показать телефон, то никакой игрок бы не побежал жаловаться. Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать посмотреть телефон.
— Это все идет из известного американского подкаста, на который в том числе приходят бывшие легионеры КХЛ и рассказывают про нашу страну и лигу вещи, которых не было. Можете понять, что движет такими хоккеистами?
— Не могу их понять. Наверное, им больше рассказать нечего, поэтому они вынуждены придумывать.
— Как вам Воронков в первых трех матчах за «Коламбус»?
— Не видел игры, но слышал, что он забил гол, красавец. Я думаю, что Дима должен заиграть там, если будет показывать свой хоккей. Главное, чтобы он не дрался только.
— Насколько сложно ему будет адаптироваться в Северной Америке? Он не знает английского языка, редко общается с прессой, а там интервью обязательно надо давать.
— Я думаю, что ребята ему помогут. Там ведь есть Проворов, Чинахов, Тарасов, поэтому проблем никаких не должно быть.
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