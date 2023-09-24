«Динамо Минск» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября

«Динамо Минск» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в многопрофильном культурно-спортивном комплексе «Минск-арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, также следите за игрой на официальном сайте КХЛ. Матч «Динамо Минск» — «Торпедо» будет доступен на сервисах Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут следить за игрой местной команды в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».

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