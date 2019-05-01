Как ранее сообщал "СЭ", "Ак Барс" и ЦСКА произвели обмен, в результате которого казанский клуб получил права на защитника "Торонто" Игоря Ожиганова, а армейцы – нападающего Иржи Секача.

– Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, – цитирует генеральный менеджера "Ак Барса" Рафика Якубова пресс-служба казанского клуба. – В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве, "Ак Барс" же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА. "Ак Барс" получает права на защитника высокого уровня, у которого уже 30 июня заканчивается контракт в НХЛ.

В сезоне 2018/19 в НХЛ 26-летний Ожиганов провел за "Торонто" 53 матча и набрал 7 (3+4) очков. В прошлом сезоне КХЛ 26-летний Секач сыграл за "Ак Барс" 64 матча, в которых набрал 48 (24+24) баллов.