«Ак Барс» сравнял счет с «Нефтехимиком» в серии первого раунда плей-офф КХЛ
«Ак Барс» на своем льду победил «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
В составе казанского клуба голы забили Дмитрий Воронков (дубль), Александр Радулов и Станислав Галиев.
За «Нефтехимик» единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев.
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта, в Нижнекамске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1.
Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35).
Штраф: 38 — 26.
Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14).
Судьи: Белов, Гамалей.
3 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|6 : 2
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|4 : 1