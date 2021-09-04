«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и победил «Ак Барс» в Казани

«Куньлунь» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу китайского клуба.

«Драконам» удалось одержать победу, отыгравшись со счета 0:3. У «Куньлуня» отличились Брэндон Ип, Спенсер Фу, Алекс Рич и Люк Локхарт.

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«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2)

Голы: Линдхольм — 1 (бол., Панюков, Уил), 3:01 — 1:0. Коваленко — 1 (Воронков, Рукавишников), 10:04 — 2:0. Панюков — 2 (Юдин, Уил), 17:52 — 3:0. Йип — 1 (Николлс), 21:02 — 3:1. С. Фу — 2 (мен., Фрэм), 31:24 — 3:2. Рич — 1 (Уэрек), 41:25 — 3:3. Локхарт — 1 (бол., Фрэм, С. Фу), 50:55 — 3:4.

Вратари: Ахтямов (59:01) — Лазушин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 47 (16+20+11) — 21 (2+8+11).

Судьи: Букин, Соин.

4 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».