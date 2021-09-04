«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Йокерит»

«Нефтехтимик» на своем льду переиграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нижнекамска вырвала победу со счетом 4:2.

Автором решающей шайбы в конце третьего периода стал защитник Рональд Кнот.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: О`Нилл — 1 (бол., Шредер, Бьернинен), 12:59 — 0:1. Е.А. Попов — 1, 22:04 — 1:1. Шутов — 1 (Галимов), 29:46 — 2:1. Пакаринен — 1 (Хянникяйнен, Хольм), 32:58 — 2:2. Кнот — 1 (Порядин), 57:08 — 3:2. Е.А. Попов — 2 (мен., п.в.), 59:33 — 4:2.

Вратари: Туохимаа — Ювонен (58:10 — 59:33).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (7+12+8) — 17 (8+6+3).

Судьи: Бирин, Фатеев.

4 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».