Гол Радулова помог «Ак Барсу победить «Куньлунь»

«Ак Барс» на своем льду победил «Куньлунь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды голами отметились нападающие Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Александр Радулов, который вернулся в состав, восстановившись после травмы.

За 20 секунд до конца третьего периода «Куньлунь» размочил счет усилиями нападающего Клиффа Пу.

«Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает седьмое место в Западной конференции (45 очков).

«Куньлунь» располагается на 10-й строчке на Востоке (32 очка).

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«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Галиев — 9 (бол., Войнов, Шипачев), 11:34 — 1:0. Воронков — 8 (мен., Хенкель, Сафонов), 13:23 — 2:0. Радулов — 14 (бол., Галимов), 30:53 — 3:0. Пу — 4 (Йип), 59:41 — 3:1.

Вратари: Билялов — Джурасик.

Штраф: 11 — 27.

Броски: 33 (13+12+8) — 17 (7+8+2).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

19 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 5187 зрителей.