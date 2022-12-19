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Сегодня, 21:15

Гол Радулова помог «Ак Барсу победить «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ак Барс» на своем льду победил «Куньлунь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды голами отметились нападающие Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Александр Радулов, который вернулся в состав, восстановившись после травмы.

За 20 секунд до конца третьего периода «Куньлунь» размочил счет усилиями нападающего Клиффа Пу.

«Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает седьмое место в Западной конференции (45 очков).

«Куньлунь» располагается на 10-й строчке на Востоке (32 очка).

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Галиев — 9 (бол., Войнов, Шипачев), 11:34 — 1:0. Воронков — 8 (мен., Хенкель, Сафонов), 13:23 — 2:0. Радулов — 14 (бол., Галимов), 30:53 — 3:0. Пу — 4 (Йип), 59:41 — 3:1.

Вратари: Билялов — Джурасик.

Штраф: 11 — 27.

Броски: 33 (13+12+8) — 17 (7+8+2).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

19 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 5187 зрителей.

ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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2 Локомотив 40 24 16 54
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 38 5 33 16
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1 Автомобилист 40 28 12 59
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3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
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8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
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11 Нефтехимик 39 17 22 35
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24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 3 : 1
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 2 : 1
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
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 - : -
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