Капитан «Ак Барса» Сафонов подрался с тафгаем «Куньлуня» Хантом

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Куньлунем» произошла драка.

На третьей минуте второго периода капитан «Ак Барса» Илья Сафонов и тафгай «Куньлуня» Гарет Хант устроили яркую драку.

Сафонов был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.