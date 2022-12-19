Капитан «Ак Барса» Сафонов подрался с тафгаем «Куньлуня» Хантом
В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Куньлунем» произошла драка.
На третьей минуте второго периода капитан «Ак Барса» Илья Сафонов и тафгай «Куньлуня» Гарет Хант устроили яркую драку.
Сафонов был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.
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|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|3 : 1
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|2 : 1
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
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