«Ак Барс» близок к возвращению Охтамаа
13:57
Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» близок к возвращению защитника «Кярпят» Атте Охтамаа, который ранее выступал за казанский клуб.
«Ак Барс» и «Кярпят» обговаривают условия перехода 33-летнего финского хоккеиста.
Охтамаа играл за «Ак Барс» с 2016-го по 2018 год и становился обладателем Кубка Гагарина-2018.
Атте Охтамаа — чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии.
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