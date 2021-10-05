«Ак Барс» близок к возвращению Охтамаа

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» близок к возвращению защитника «Кярпят» Атте Охтамаа, который ранее выступал за казанский клуб.

«Ак Барс» и «Кярпят» обговаривают условия перехода 33-летнего финского хоккеиста.

Охтамаа играл за «Ак Барс» с 2016-го по 2018 год и становился обладателем Кубка Гагарина-2018.

Атте Охтамаа — чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии.