Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Куньлунем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

— Благодарю команду за игру и за победу. Есть вещи, которые нужно улучшать и улучшать сегодня, а не завтра. Они нам помогут в течение всего сезона, они фундаментальные и мы их все знаем. Я рад, что в каких-то моментах мы это показали и сами себе доказали, что они эти вещи, которые мы должны делать из игры в игру реально облегчают нам жизнь.

— Какие конкретно вещи вы имеете в виду?

— Это игра с шайбой во всех трех зонах. И игра без шайбы. В этих зонах. Я считаю, что сама площадка диктует определенные условия, которые еще существовали достаточно давно, когда играли на меньших площадках, чем олимпийский размер. И эти условия пока не изменились и, наверное, не изменятся в ближайшие несколько десятилетий. И наши парни об этом знают, поэтому те фундаментальные вещи, о которых я говорю, необходимы при игре на этих площадках.

— Вы недовольны Сошниковым или с ним опять что-то случилось?

— Есть определенные рабочие моменты, но Никита готовится к следующему матчу. Повторюсь, что мы ищем разные сочетания. Это было тренерское решение, чтобы дать ему отдохнуть и подготовить его к следующему матчу. Он здоров.

— Как самочувствие у Богдана Киселевича?

— Хорошо. Готовится. У него определенный прогресс. Но пройдет несколько дней, прежде чем мы увидим его в общей группе на тренировке.

— Алексей Трощинский с вами до конца на лавке или идет поиск тренера по игре в обороне?

— Пока без комментариев. Алексей Борисович продолжает работу. Большего к этому мне добавить нечего, — цитирует Федорова официальный сайт клуба.

Дубль в составе победителей оформил Михаил Григоренко. Также у ЦСКА отличились Константин Окулов и Павел Карнаухов. Два очка набрал Сергей Плотников (0+2).