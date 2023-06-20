Агент Шумакова заявил, что ведутся переговоры с «Ладой»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающих Сергея Шумакова и Михаила Фисенко, прокомментировал информацию о том, что хоккеисты пополнят состав «Лады».

«Действительно ли Сергей Шумаков и Михаил Фисенко могут перейти в «Ладу»? Переговоры ведутся, они находятся на завершающей стадии. Была информация, что Шумаков перейдет в «Сибирь»? Мы ждали от «Сибири» контракта два месяца. Поэтому приняли решение больше не ждать», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого хоккеист перешел в минское «Динамо», подписав контракт с клубом до конца апреля 2023 года.