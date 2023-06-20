«Адмирал» подпишет контракт с канадским нападающим

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» в ближайшее время подпишет контракт с канадским нападающим Тайлером Граовацем.

В минувшем сезоне 30-летний игрок выступал за «Витязь» и набрал 20 (9+11) очков в 49 матчах.

«Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 занял седьмое место в Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до полуфинала «Востока» и проиграла «Ак Барсу» со счетом в серии 2-4.